В IBU опровергли отмену этапов Кубка мира по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) не рассматривает вариант отмены первых четырех этапов Кубка мира. Ранее известный российский комментатор Дмитрий Губерниев, ссылаясь на свои источники, сообщил, что из-за пандемии коронавируса декабрьские этапы могут отменить.

«Мы не планируем отменять соревнования. Наша приоритетная задача — сохранить все запланированные события. Но мы также должны оценить альтернативные сценарии, которые потребуют меньшего числа переездов.

Но даже в этих сценариях предполагается такое же количество соревнований. Другое дело, что всё это пока план, поскольку в условиях пандемии мы должны сохранять гибкость», — приводит слова представителя пресс-службы IBU ТАСС.

Первые четыре этапа очередного сезона Кубка мира должны принять Контиолахти (Финляндия), Эстерсунд (Швеция), Хохфильцен (Австрия) и Анси (Франция).