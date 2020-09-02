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В IBU опровергли отмену этапов Кубка мира по биатлону

В IBU опровергли отмену этапов Кубка мира по биатлону
Биатлон / Кубок мира 0

Международный союз биатлонистов (IBU) не рассматривает вариант отмены первых четырех этапов Кубка мира. Ранее известный российский комментатор Дмитрий Губерниев, ссылаясь на свои источники, сообщил, что из-за пандемии коронавируса декабрьские этапы могут отменить.

«Мы не планируем отменять соревнования. Наша приоритетная задача — сохранить все запланированные события. Но мы также должны оценить альтернативные сценарии, которые потребуют меньшего числа переездов.

Но даже в этих сценариях предполагается такое же количество соревнований. Другое дело, что всё это пока план, поскольку в условиях пандемии мы должны сохранять гибкость», — приводит слова представителя пресс-службы IBU ТАСС.

Первые четыре этапа очередного сезона Кубка мира должны принять Контиолахти (Финляндия), Эстерсунд (Швеция), Хохфильцен (Австрия) и Анси (Франция).

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