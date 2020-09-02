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Антон Шипулин показал фото с крёстным сыном, который впервые пошёл в школу

Антон Шипулин показал фото с крёстным сыном, который впервые пошёл в школу
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Антон Шипулин опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Бывший спортсмен выложил фото с крёстным сыном — мальчик пошёл в первый класс.

«Сегодня мой крёстный сын Георгий пошёл в первый класс! Жаль, из-за пандемии я не смог отвести его в школу, держа за руку, как обещал. Но приехал к нему вечером, поздравил, сказал напутственные слова. Гоша у нас парень смышлёный, любознательный. Уверен, школьная жизнь у него будет увлекательной и запоминающейся.

Поздравляю школьников, учителей и родителей с наступлением нового учебного года. Всем ребятам, а особенно первоклашкам желаю удачи. Получайте знания и опыт, не бойтесь ошибаться и начинать всё сначала, будьте усидчивыми и старательными. Тогда вы добьётесь всего, о чём мечтаете.

Отдельно хочу поблагодарить педагогов за их нелёгкий труд. Спасибо, что помогаете ребятам получать знания, познавать этот мир, дарите им веру в собственные силы и служите достойным примером», — написал Шипулин в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Шипулина.

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