Газпром останется генеральным спонсором Союза биатлонистов России

Состоялось подписание соглашения между ОАО «Газпром» и Союзом биатлонистов России (СБР), согласно которому Газпром останется генеральным спонсором СБР. Об этом сообщается на официальной странице СБР в «Твиттере».



Средства, которые компания выделит в рамках соглашения, будут направлены на подготовку и проведение соревнований под эгидой СБР, а также на подготовку российских спортсменов к выступлению на внутренних и международных соревнованиях, включая зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.



Напомним, весной 2020 года Газпром приостановил спонсирование СБР из-за конфликтом между членами правления организации и её бывшим президентом Владимиром Драчёвым. Спустя некоторые время Драчёв ушёл в отставку.