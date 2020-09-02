Майгуров: новый контракт СБР и «Газпрома» сыграет роль в появлении в России новых звёзд
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал подписание организацией нового спонсорского контракта с компанией «Газпром».
«Наше сотрудничество длится уже более десятка лет. Все эти годы «Газпром» был надёжным и заинтересованным партнёром СБР, благодаря помощи которого мы могли осуществлять подготовку спортсменов и соревнований на уровне самых высоких мировых стандартов.
Уверен, что продолжение нашего партнёрства послужит интересам многотысячной армии российских болельщиков и сыграет свою роль в популяризации нашего вида спорта в России, а также появлению в нашей стране новых звёзд биатлона», – цитирует Майгурова официальный сайт организации.
- 2 сентября 2020
-
22:52
-
22:29
-
21:04
-
20:29
-
18:31
-
15:20
-
12:33
-
01:11
- 1 сентября 2020
-
23:06
-
22:23
-
19:25
-
18:49
-
14:28
-
10:30
-
09:22
- 31 августа 2020
-
17:28
-
16:38
-
15:12
-
09:39
-
09:20
- 30 августа 2020
-
18:56
-
16:40
-
12:51
-
10:00
- 29 августа 2020
-
18:14
-
16:30
-
15:36
-
14:24
-
09:51
- 28 августа 2020
-
21:33
-
21:19
-
17:51
-
16:31
-
15:53
-
13:40
Партнерский контент