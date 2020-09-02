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Майгуров: новый контракт СБР и «Газпрома» сыграет роль в появлении в России новых звёзд

Майгуров: новый контракт СБР и «Газпрома» сыграет роль в появлении в России новых звёзд
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал подписание организацией нового спонсорского контракта с компанией «Газпром».

«Наше сотрудничество длится уже более десятка лет. Все эти годы «Газпром» был надёжным и заинтересованным партнёром СБР, благодаря помощи которого мы могли осуществлять подготовку спортсменов и соревнований на уровне самых высоких мировых стандартов.

Уверен, что продолжение нашего партнёрства послужит интересам многотысячной армии российских болельщиков и сыграет свою роль в популяризации нашего вида спорта в России, а также появлению в нашей стране новых звёзд биатлона», – цитирует Майгурова официальный сайт организации.

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