Майгуров: новый контракт СБР и «Газпрома» сыграет роль в появлении в России новых звёзд

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал подписание организацией нового спонсорского контракта с компанией «Газпром».



«Наше сотрудничество длится уже более десятка лет. Все эти годы «Газпром» был надёжным и заинтересованным партнёром СБР, благодаря помощи которого мы могли осуществлять подготовку спортсменов и соревнований на уровне самых высоких мировых стандартов.



Уверен, что продолжение нашего партнёрства послужит интересам многотысячной армии российских болельщиков и сыграет свою роль в популяризации нашего вида спорта в России, а также появлению в нашей стране новых звёзд биатлона», – цитирует Майгурова официальный сайт организации.