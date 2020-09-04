Мартен Фуркад поблагодарил юную художницу из России за иллюстрации к его книге

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад поблагодарил 15-летнюю художницу из России за иллюстрации к его новой книге «Последний круг».
«Последний круг» – дневник моего заключительного сезона. Мне не нужна была «холодная» книга, я хотел добавить в неё художественные штрихи.
В марте прошлого года, когда я обнаружил этот рисунок в уведомлениях в «Инстаграме», я сразу же захотел, чтобы его автор был связан с книгой, которую я писал!
Работая с ней на протяжении последних пяти месяцев, я открыл для себя невероятного мастера. Оксана Пинчук – моя большая поклонница. Она из Тамбова, к юго-востоку от Москвы. Ей было всего 14, когда она нарисовала эти рисунки!
Спасибо за приверженность этому проекту. У вас удивительный талант! Надеюсь, наше сотрудничество откроет перед вами много возможностей, вы этого заслуживаете. И спасибо «Инстаграму» за то, что эта встреча произошла», – написал Фуркад на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Мартена Фуркада в «Инстаграме».
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