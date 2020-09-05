Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Польховский: проведение сборов в Европе не рассматриваем — в России тоже неплохо

Польховский: проведение сборов в Европе не рассматриваем — в России тоже неплохо
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной России Валерий Польховский рассказал, где национальная команда будет готовиться к сезону после чемпионата России.

«Прорабатываем вопрос, как будет готовиться сборная после чемпионата России. Часть команды останется в Тюмени, часть разъедется по домам.

Рассматриваются варианты проведения сбора на базе «Лаура» в Сочи, в Санкт-Петербурге и в Алдане, Якутия. Туда планируют поехать мужские основная и резервная команды. Сейчас окончательно определяемся. Выезд в Европу не рассматриваем.

Ситуация очень сложная, но в России тоже неплохо. Почему на наших базах нельзя подготовиться к сезону? Конечно, можно. Мы вполне можем работать дома.

Единственное, почему хотели поехать, – это среднегорная подготовка, но сегодня заменили базами в Сочи и на Семинском перевале», — цитирует Польховского «Р-Спорт».

Васильев: может, не нужно ехать за границу. И в России можно провести хорошие соревнования
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020