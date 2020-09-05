Тренер Аввакумовой: Польховский — единственный, кто сможет привести россиян к медалям

Вячеслав Никифоров, муж и личный тренер бывшей российской биатлонистки Екатерины Аввакумовой, прокомментировал изменения в тренерском штабе сборной России. Аввакумова с 2017 года представляет сборную Южной Кореи.



«Изменения однозначно пойдут на пользу. С возвращением Валерия Николаевича на пост главного тренера шансы у наших биатлонистов повышаются. Может, кому-то обидно слышать, но, на мой взгляд, он единственный, кто может привести наших спортсменов к медалям.



Плюс Виктор Викторович достаточно лояльный человек, поэтому связка Майгурова и Польховского даст хорошие плоды», — цитирует Никифорова ТАСС.

До перехода в сборную Южной Кореи Екатерина Аввакумова выиграла серебряную медаль Универсиады — 2015 в Орсблье.