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Тренер Аввакумовой: Польховский — единственный, кто сможет привести россиян к медалям

Тренер Аввакумовой: Польховский — единственный, кто сможет привести россиян к медалям
Биатлон / Кубок мира 0

Вячеслав Никифоров, муж и личный тренер бывшей российской биатлонистки Екатерины Аввакумовой, прокомментировал изменения в тренерском штабе сборной России. Аввакумова с 2017 года представляет сборную Южной Кореи.

«Изменения однозначно пойдут на пользу. С возвращением Валерия Николаевича на пост главного тренера шансы у наших биатлонистов повышаются. Может, кому-то обидно слышать, но, на мой взгляд, он единственный, кто может привести наших спортсменов к медалям.

Плюс Виктор Викторович достаточно лояльный человек, поэтому связка Майгурова и Польховского даст хорошие плоды», — цитирует Никифорова ТАСС.

До перехода в сборную Южной Кореи Екатерина Аввакумова выиграла серебряную медаль Универсиады — 2015 в Орсблье.

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