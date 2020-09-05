Тренер женской сборной России: с Кристиной Резцовой вообще нет никакого контакта

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов в преддверии предстоящего в Тюмени летнего чемпионата страны рассказал о взаимодействии со спортсменками, которые находятся на самоподготовке.
«Есть определённые вопросы по некоторым спортсменкам. Например, с Кристиной Резцовой вообще нет никакого контакта, иногда через «Интернет» только отслеживаем, где именно она тренируется. С Катей Юрловой рабочие отношения, всё хорошо, тренер Жени Павловой постоянно с нами на связи, она попытается пораньше заехать в Тюмень, чтобы начать работать вместе. Лариса Куклина сейчас с командой.
С Акимовой мы провели сбор в Сочи, пообщались и с ней, и с Николаем Петровичем Лопуховым. Она хотела приехать и в Тюмень, но её не пустили на «Жемчужину Сибири» с ребёнком. В любом другом месте, том же Чайковском или Ижевске, она спокойно заселилась бы вместе с мужем, ребёнком и тренером. На чемпионате России Акимова выступит. Во всяком случае, Николай Петрович обещал. Даша Виролайнен на днях стартовала в Эстонии, неплохо там пробежала. У неё другая проблема — как заехать в Россию и потом выехать. Думаю, что она не будет рисковать и в Тюмени мы, с большой вероятностью, её не увидим.
Когда начнём работать с полным составом команды? Планируем сделать это на первом снегу с теми, кто будет готов. Необходимо уже посмотреть на всех девочек, как они будут реагировать на нагрузки и работу на полном сборе, а не на отдельно взятых соревнованиях. На чемпионате России планируем обсудить этот вопрос с главным тренером Валерием Николаевичем Польховским», — приводит слова Шашилова пресс-служба СБР.
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