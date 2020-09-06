«Чек-ап водички всё-таки стоило сделать». Подчуфарова посоревновалась в триатлоне

Биатлонистка Ольга Подчуфарова, перешедшая в сборную Словении, рассказала об участии в соревнованиях по триатлону IRONSTAR ZAVIDOVO 2020.
Спортсменка выбрала самую короткую дистанцию: 500 м плавание, 22 км велосипед и 5 км бег. Подчуфарова заняла первое место среди женщин в своей возрастной группе и 60-е в свободной таблице, где не учитывались пол и возраст.
«Поехать на триатлон просто «потому что», «а почему бы и нет», «это же спринт, быстро будет, значит норм» — это про меня.
Стартовать, похоже, единственной из всей толпы НЕ в гидрокостюме — это про меня. У меня его нет. Поэтому сори. Не разминаться в воде — это про меня. Зачем, я же сделала разминку прыжковой имитацией вчера…
Зачем я рассказываю про плавание? Потому что на плавании я чуть не задохнулась из-за спазма в груди, когда поняла, в какой адовый лёд я занырнула. Чек-ап водички всё-таки стоило сделать, а не пускать всё на русский «авось». Хотя я понимала, что смысла нет, гидрика у меня, независимо от температуры воды, всё равно в момент не появится. Короче, плавание — это провал.
Вел + бег просто песня. Окрестности Завидово — это что-то. Пожалуй, это то, ради чего стоит делать весь этот спорт. Абсолютный кайф. А ещё тут есть транзитные зоны, и это тоже провал.
Когда меня спросили, какой у меня план на гонку, я ответила: «Побегу так, чтобы душевненько на душе было». А когда бежишь душевненько и без сверхусилий, а тут ещё нежданно и медальку на финише выдали за победу в Age Group, так это тем более абсолютное блаженство», — написала Подчуфарова на своей странице в «Инстаграме».
- 6 сентября 2020
-
23:05
- 5 сентября 2020
-
21:17
-
19:14
-
18:42
-
12:54
-
09:26
- 4 сентября 2020
-
23:44
-
17:22
-
10:01
- 3 сентября 2020
-
21:02
-
19:41
- 2 сентября 2020
-
22:52
-
22:29
-
21:04
-
20:29
-
18:31
-
15:20
-
12:33
-
01:11
- 1 сентября 2020
-
23:06
-
22:23
-
19:25
-
18:49
-
14:28
-
10:30
-
09:22
- 31 августа 2020
-
17:28
-
16:38
-
15:12
-
09:39
-
09:20
- 30 августа 2020
-
18:56
-
16:40
-
12:51
-
10:00