«Чек-ап водички всё-таки стоило сделать». Подчуфарова посоревновалась в триатлоне

Биатлонистка Ольга Подчуфарова, перешедшая в сборную Словении, рассказала об участии в соревнованиях по триатлону IRONSTAR ZAVIDOVO 2020.

Спортсменка выбрала самую короткую дистанцию: 500 м плавание, 22 км велосипед и 5 км бег. Подчуфарова заняла первое место среди женщин в своей возрастной группе и 60-е в свободной таблице, где не учитывались пол и возраст.

«Поехать на триатлон просто «потому что», «а почему бы и нет», «это же спринт, быстро будет, значит норм» — это про меня.

Стартовать, похоже, единственной из всей толпы НЕ в гидрокостюме — это про меня. У меня его нет. Поэтому сори. Не разминаться в воде — это про меня. Зачем, я же сделала разминку прыжковой имитацией вчера…

Зачем я рассказываю про плавание? Потому что на плавании я чуть не задохнулась из-за спазма в груди, когда поняла, в какой адовый лёд я занырнула. Чек-ап водички всё-таки стоило сделать, а не пускать всё на русский «авось». Хотя я понимала, что смысла нет, гидрика у меня, независимо от температуры воды, всё равно в момент не появится. Короче, плавание — это провал.

Вел + бег просто песня. Окрестности Завидово — это что-то. Пожалуй, это то, ради чего стоит делать весь этот спорт. Абсолютный кайф. А ещё тут есть транзитные зоны, и это тоже провал.

Когда меня спросили, какой у меня план на гонку, я ответила: «Побегу так, чтобы душевненько на душе было». А когда бежишь душевненько и без сверхусилий, а тут ещё нежданно и медальку на финише выдали за победу в Age Group, так это тем более абсолютное блаженство», — написала Подчуфарова на своей странице в «Инстаграме».