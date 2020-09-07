Канадская биатлонистка Меган Бэнкс сделала каминг-аут

23-летняя канадская биатлонистка Меган Бэнкс призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации. Бэнкс – чемпионка мира среди юниоров и призёр этапа Кубка IBU.
«Какое-то время я скрывала часть самой себя, но больше не хочу тратить физическую и эмоциональную энергию, чтобы утаивать то, чем я горжусь. Итак, начнём: я гей.
Почему я решила объявить об этом? Зачем писать в социальных сетях? Потому что я считаю, что представительство в спорте, искусстве, политике и во всех других областях имеет значение. Я знаю, что мы не живём в обществе, которое одновременно принимает и приветствует все маргинализированные сообщества… Пока.
Я надеюсь, что, продолжая признавать разнообразие как благо, а не как недостаток, каждый сможет решить жить, как он сам захочет, при этом к нему будут относиться с добротой и признавать, что каждый человек имеет значение.
У меня большие планы в биатлоне, и я хотела бы сделать всё, что в моих силах, чтобы тренироваться и соревноваться на высшем уровне. Необходимая часть этого – заботиться о себе и жить как можно более аутентично.
Мне не нравится навязываться, но я хочу использовать привилегию, которая у меня есть как у спортсмена и образца для подражания, чтобы внести свой вклад, чтобы показать молодым спортсменам, что они могут быть теми, кем они хотят, быть без дискриминации.
Я многим обязана всем ребятам (в особенности спортсменам топ-уровня), которые сделали каминг-аут до меня, и я думаю, что важно признать, что все они сломали некоторые препятствия и начали говорить о проблемах. Без них моё решение выступить публично и моя жизнь до этого момента, несомненно, были бы более сложными.
Наконец, хотела бы отметить всю поддержку, которую получила, когда начала рассказывать людям о том, какая я есть на самом деле. Я получила столько добра и поддержки от моих друзей, семьи, товарищей по команде. Для меня действительно очень важно знать, что меня любят за то, какая я есть, так что спасибо, ребята!» – написала Бэнкс на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Меган Бэнкс в «Инстаграме».
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