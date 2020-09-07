Дмитрий Васильев — о сборах в России: нам чем жёстче, тем результат получается лучше

Президент федерации биатлона Санкт-Петербурга двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на информацию, что российские биатлонисты проведут предсезонную подготовку исключительно внутри страны.

«Большой разницы между сборами в России и за границей нет. Единственное, там более комфортные условия. Но и у нас можно отлично подготовиться. Базы в Санкт-Петербурге, Тюмени, Ханты-Мансийске самого высокого уровня. С точки зрения эффективной подготовки, наши базы ничуть не хуже.



Где мне во время карьеры было удобнее готовиться? У нас вопрос вообще не стоял таким образом. Не было других вариантов. В советские времена не было альтернативы, мы редко готовились за границей. Вспомню, наверное, сбор в Австрии. Это ледник Глетчер. Таких уникальных мест в мире мало. Там можно тренироваться круглый год. А так, готовились всегда дома, и нормально. Поэтому не вижу никаких проблем.

Говорил уже неоднократно, мы выступаем и готовимся не благодаря, а вопреки. Получается, нам чем жёстче, тем результат получается лучше. Это объяснить очень сложно. Видимо, только российским менталитетом. Чем в более жёсткие условия нас погружают, тем более мы крепчаем и закаляемся», — приводит слова Васильева «Спорт день за днём».

После летнего чемпионата России в Тюмени (19–22 сентября), мужские сборные отправятся на сбор в Алдан, а женские продолжат подготовку в Тюмени и Ханты-Мансийске, резервная команда поедет в Санкт-Петербург.