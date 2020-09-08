Владимир Драчёв — о сборной России: это не мы сильно отстали, а лидеры ушли очень далеко

Бывший глава Союза биатлонистов (СБР) Владимир Драчёв оценил выступление сборной России в сезоне-2019/2020.
«В прошлом сезоне была золотая медаль на чемпионате мира, была и бронза. Во многих гонках были рядышком, но не получилось зайти в медали. Я бы сказал, что это не мы сильно отстали, а лидеры ушли очень далеко. Франция и Норвегия оторвались так, что их просто не догнать. Наше место — между Германией, Австрией и другими — можно назвать вторым уровнем.
Дай бог, чтобы команда сумела выполнить предсезонную подготовку, её приварить и показать результат. Многие спортсмены были очень близки в прошлом году, подросли в результатах, но пока не могут дойти до первой тройки. Большинство российских биатлонистов не показывали свой максимум, у них еще всё впереди. Многие только вышли из юношей. В команде есть и новички. Например, перспективные девочки, которые были чемпионками мира по юношам и юниорам. Они постепенно подрастают. Вся Россия надеется на этих спортсменов», — приводит слова Драчёва Nation News.
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