Анатолия Хованцева исключили из списка лиц, работающих со сборной России

Заслуженный тренер СССР по биатлону Анатолий Хованцев, который был кандидатом на должность администратора тренировочного процесса в сборной России, исключён из списка специалистов, работающих с национальной командой. Об этом сообщается на сайте Министерства спорта РФ.

Соответствующий документ подписал министр спорта РФ Олег Матыцин. Согласно подписанному документу, помимо Хованцева исключены Сергей Рожков (кандидат на должность начальника мужской и женской сборных), Владимир Опенков (кандидат на должность администратора тренировочного процесса), Юрий Векшин (кандидат на должность специалиста юниорских сборных) и Евгений Пчёлкин (кандидат на должность тренера юниорской сборной). Вместо Рожкова кандидатом на должность начальника сборных команд России по биатлону стала Татьяна Аникеева. Кандидатуру Хованцева сменила Екатерина Боярских.