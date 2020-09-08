Дмитрий Губерниев показал фото сына в младенчестве. Сейчас ему 18

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поздравил сына Михаила с днём рождения. Сегодня, 8 сентября, Губерниеву-младшему исполнилось 18 лет.

Комментатор выложил в социальную сеть «Инстаграм» пять фотографий сына, на трёх из них можно посмотреть, как он выглядел в младенчестве.

«Миша, тебе сегодня исполнилось 18 лет! Здоровья и удачи, сыночек золотой! Люблю тебя! Вперёд, студент ВШЭ!» — подписал он фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.

«Ура-а-а! Папа Дима, только у тебя мог родиться такой классный, добрый, воспитанный, честный парень! Поздравляю вас от всей души», — написала в комментариях одна из подписчиц.

«Ровесник твой теперь!» — добавил другой пользователь.