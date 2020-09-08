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Старший тренер сборной России Михаил Шашилов сломал ключицу

Старший тренер сборной России Михаил Шашилов сломал ключицу
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов получил травму ключицы и на несколько дней покинет расположение национальной команды для получения углублённой медицинской помощи. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Шашилов получил травму сегодня, 8 сентября, во время тренировочного занятия в Тюмени, где с 19 по 22 сентября пройдёт летний чемпионат России по биатлону.

«Михаилу Викторовичу предстоит операция. Желаем ему скорейшего и полного выздоровления.
Отсутствие старшего тренера не должно сказаться на подготовке к летнему чемпионату страны – мы рассчитываем, что Шашилов вернётся в строй уже через несколько дней», — сказал президент СБР Виктор Майгуров.

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