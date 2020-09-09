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71-летний Анатолий Хованцев намекнул на скорое завершение карьеры

71-летний Анатолий Хованцев намекнул на скорое завершение карьеры
Биатлон / Кубок мира 0

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев дал понять, что его карьера близка к завершению.

«Я уже говорил, что за рубежом работать не буду. Видимо, моя карьера подходит к концу.

Пока я тренирую, ничего не поменялось, но неясно, сколько времени это продлится. Если поступят какие-то предложения от регионов, буду рассматривать. Но, думаю, федерация может преградить дорогу туда, хотя причин для этого я не вижу», — приводит слова 71-летнего Хованцева ТАСС.

Хованцев возглавлял сборную России по биатлону с 2018 по 2020 год. Этот пост он покинул в апреле 2020-го. В настоящее время Анатолий тренирует молодых биатлонистов в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что Хованцева официально исключили из списка лиц, работающих со сборной России.

Анатолия Хованцева исключили из списка лиц, работающих со сборной России
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