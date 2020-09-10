Чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова развелась с мужем после четырёх лет брака

Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова, которая в мае 2019 года объявила о завершении карьеры, развелась с мужем, бадминтонистом Петром Коукалом. Они поженились в 2016 году.
«Порой бывает, что пути людей расходятся. Каждый дальше идёт своим. Это наш с Петром случай. Мы расстались уже несколько месяцев назад, поэтому заявление о разводе было всего лишь формальностью.
Выяснилось, что у нас разные представления о жизни. Возможно, мы поняли это слишком поздно, так как в начале отношений слишком мало жили вместе из-за спорта. Но за это время мы всё равно получили много приятных моментов и положительных впечатлений.
Надеюсь, что даже после расторжения брака мы продолжим нормально общаться как друзья, ведь мы взрослые и разумные люди. А мне сейчас хотелось бы сосредоточиться на семье и работе», — написала Коукалова в своём «инстаграме».
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