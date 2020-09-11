Чемпионка ОИ Скардино: репортажи из Беларуси шокируют. Кто теперь захочет сюда ехать?

Олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Надежда Скардино прокомментировала ситуацию в стране, где некоторые спортсмены поддержали протестующих, не согласившихся с официальными результатами президентских выборов, в соответствии с которыми победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
В настоящее время Скардино проживает в Швейцарии.
«Об этом много пишут в швейцарской прессе, показывают по телевидению. Сейчас Беларусь здесь самая популярная тема. Люди пребывают в шоке от всех этих публикаций и фотографий, им трудно поверить, что всё это может происходить в европейской стране.
Беларуси нанесён огромный имиджевый удар. Если раньше были какие-то усилия дипломатов, они рассказывали о нашей стране как о безопасном и красивом месте в центре Европы, то теперь все старания сведены на нет. Иностранные СМИ наполнены репортажами и фотографиями, которые вызывают настоящий шок. Кто после такого захочет ехать в Беларусь?» — цитирует Скардино «Прессбол».
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