Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Чемпионка ОИ Скардино: репортажи из Беларуси шокируют. Кто теперь захочет сюда ехать?

Чемпионка ОИ Скардино: репортажи из Беларуси шокируют. Кто теперь захочет сюда ехать?
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Надежда Скардино прокомментировала ситуацию в стране, где некоторые спортсмены поддержали протестующих, не согласившихся с официальными результатами президентских выборов, в соответствии с которыми победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

В настоящее время Скардино проживает в Швейцарии.

«Об этом много пишут в швейцарской прессе, показывают по телевидению. Сейчас Беларусь здесь самая популярная тема. Люди пребывают в шоке от всех этих публикаций и фотографий, им трудно поверить, что всё это может происходить в европейской стране.

Беларуси нанесён огромный имиджевый удар. Если раньше были какие-то усилия дипломатов, они рассказывали о нашей стране как о безопасном и красивом месте в центре Европы, то теперь все старания сведены на нет. Иностранные СМИ наполнены репортажами и фотографиями, которые вызывают настоящий шок. Кто после такого захочет ехать в Беларусь?» — цитирует Скардино «Прессбол».

Белорусская гимнастка: мы увидели, что происходит в тюрьмах. Эти пытки невозможно забыть
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020