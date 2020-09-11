Скардино ответила Тихонову, который назвал протестующих в Беларуси «нахлебниками»

Олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Надежда Скардино ответила четырёхкратному чемпиону ОИ Александру Тихонову. Ранее Тихонов назвал спортсменов, которые поддержали протесты в Беларуси, нахлебниками.

Напомним, некоторые спортсмены поддержали протестующих, не согласившихся с официальными результатами президентских выборов, в соответствии с которыми победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

«Следуя этой логике, вы тоже были нахлебником, который только тратил бюджетные средства и не приносил пользы государству? Зачем же вы тогда надеваете с гордостью свой пиджак с медалями, если, по вашему мнению, эти победы ничего не стоят для страны?

А ещё хочу напомнить вам, что в демократической стране любой человек имеет право на своё мнение. И спортсмены его высказали. Это наше конституционное право, которое никто не вправе отнять.

Кто-то высказывается в поддержку действующей власти – и также имеет на это полное право. А я просто не могу молчать в ситуации, когда стольких людей лишают свободы», — цитирует Скардино «Прессбол».