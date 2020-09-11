Старт Кубка IBU перенесён на январь, в расписании Кубка мира пока изменений нет

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) внёс коррективы в календарь соревнований приближающегося сезона-2020/2021 с целью защитить здоровье спортсменов и всех, кто задействован в проведении стартов, сообщает пресс-служба СБР.
На данный момент IBU планирует сохранить этапы Кубка мира в полном объёме, включая чемпионат мира в Поклюке (9-21 февраля 2021 года). Решение по вопросу проведения этапов Кубка мира в ноябре-декабре 2020 года может быть пересмотрено на заседании исполкома IBU 26-27 сентября.
Без изменений оставлены даты проведения чемпионата мира среди юниоров, который пройдёт с 24 февраля по 7 марта в Обертиллиахе (Австрия). При этом было решено отказаться от проведения в сезоне-2020/2021 юниорского Кубка IBU и Открытого чемпионата Европы среди юниоров.
Также было решено отменить этапы Кубка IBU в ноябре и декабре – старт этих соревнований перенесён на январь 2021 года. Уточнённый календарь Кубка IBU будет опубликован после сентябрьского заседания исполкома. Даты и место проведения Открытого чемпионата Европы – 24-31 января, Душники-Здруй, Польша – остались без изменений.
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