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Юрлова сфотографировалась с дочкой и назвала её тренером перед гонкой в Хохфильцене

Юрлова сфотографировалась с дочкой и назвала её тренером перед гонкой в Хохфильцене
Биатлон / Летний биатлон 0

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт выступила на предсезонной гонке, прошедшей в Хохфильцене (Австрия). Перед стартом спортсменка выложила фото с дочерью.

«Предстартовое напутствие тренера», – подписала снимок Екатерина.

Фото доступно на официальной странице Юрловой-Перхт в «Инстаграме».

В настоящее время Екатерина проводит подготовку к сезону в Австрии. Ранее биатлонистка заявила о намерении выступить на летнем чемпионате России по биатлону.

35-летняя Юрлова-Перхт — чемпионка мира в индивидуальной гонке (2015 год), серебряный призёр чемпионата мира в масс-старте (2019 год), победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпионка Европы в гонке преследования (2019 год), многократный призёр чемпионатов Европы, семикратная чемпионка России.

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