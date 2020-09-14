Е. Устюгов: Россия понесла сильнейший репутационный урон. Мы все просто заложники Запада

Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов рассказал, как относится к тому, что его лишили золота, добытого на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Ранее Устюгов говорил, что в Международном союзе биатлонистов (IBU) ему намекнули, чтобы он перестал сопротивляться и признал вину.

«Были такие письма, конечно. Мол, признайте свою вину, признайте допинговую систему РФ — и мы больше не будем копать под вас. Всё это было.

Они сказали: «Мы вас и так лишим всего, но лучше сознайтесь». Идиотизм самый настоящий. Кто-то хочет воспользоваться ситуацией и забрать наши медали. А мы все просто заложники Запада.

Жаль, что именно спортсменам приходится страдать из-за этих игр. Россия понесла сильнейший репутационный урон, и теперь в отношении наших спортсменов не действует никакая форма защиты и справедливости», — цитирует Устюгова «Спорт-экспресс».

Напомним, в феврале результаты Устюгова за определённый период были аннулированы Международным союзом биатлонистов (IBU). Организация обвинила спортсмена в нарушении антидопинговых правил. Из-за дисквалификации Устюгова лишили золотой медали Олимпийских игр 2014 года, которую он завоевал в мужской эстафете вместе с Дмитрием Малышко, Антоном Шипулиным и Алексеем Волковым. Результат российской команды был аннулирован. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию Устюгова 20 октября.