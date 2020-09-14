Халили: если читать интервью Бё, не скажешь, что он очень много тренируется

Российский биатлонист Карим Халили высказал мнение о своём самом главном сопернике после ухода француза Мартена Фуркада – двукратном обладателе Кубка мира в общем зачёте, норвежце Йоханнесе Бё.

«На самом деле соперников очень много. Тем более для меня – я пока не показывал какой-то суперуровень. Разумеется, все стремятся обыграть Йоханнеса Бё. Это, наверное, главная цель у всех, потому что было бы неправильно выходить на старт и не ориентироваться на новую звезду.

Если анализировать, то время, которое он обычно демонстрирует на первом круге, даёт ему очень большое преимущество. Мало кто может развить такую скорость на первых километрах дистанции, за счёт которой он позволяет себе допускать, как минимум, одну ошибку на рубеже, даже в спринте.

Конечно, ходят разные разговоры по поводу его одарённости. Если читать его интервью, то не сказать, что человек очень много тренируется, что он пашет и уделяет тренировкам гораздо больше времени, чем все остальные. Наверное, это больше талант, от природы», – сказал Халили на YouTube-канале СБР.