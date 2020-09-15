Е. Устюгов, которого лишили золота ОИ в Сочи, продолжает получать президентскую стипендию

Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов, которого лишили золота Олимпиады в Сочи, не лишён пожизненной президентской стипендии, которая положена олимпийскому чемпиону. Об этом сообщает «Спорт-экспресс», ссылаясь на источник в Министерстве спорта РФ.

Ранее спортсмен заявил, что после обвинений в употреблении допинга ему и другим участникам сочинской эстафеты были прекращены чемпионские выплаты, несмотря на то что рассмотрение дела в Спортивном арбитражном суде ещё не завершилось. Стипендия была назначена Евгению ещё как олимпийскому чемпиону Игр 2010 года в Ванкувере и продолжает выплачиваться до сих пор. Это подтвердил и сам биатлонист. Ситуация с золотой медалью Сочи на сумму выплат не влияет. Остальным участникам победной российской эстафеты на Олимпиаде-2014 выплаты также восстановлены.

Напомним, в феврале результаты Устюгова за определённый период были аннулированы Международным союзом биатлонистов (IBU). Организация обвинила спортсмена в нарушении антидопинговых правил. Из-за дисквалификации Устюгова лишили золотой медали Олимпийских игр 2014 года, которую он завоевал в мужской эстафете вместе с Дмитрием Малышко, Антоном Шипулиным и Алексеем Волковым. Результат российской команды был аннулирован. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию Устюгова 20 октября.