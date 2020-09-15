Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

«Секс-символ мирового биатлона!» Подписчики оценили фото Сливко в красном купальнике

«Секс-символ мирового биатлона!» Подписчики оценили фото Сливко в красном купальнике
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Виктория Сливко опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию, сделанную на отдыхе. На снимке 26-летняя спортсменка, одетая в красный купальник, позирует перед камерой, держась рукой за камень.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Виктории Сливко.

Подписчикам понравилась фотография. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту спортсменки.

«Секс-символ мирового биатлона!»
«Красотища-то какая!»
«Ух, ну ты бомба, Вика!»

В 2016 году Сливко стала победила на проходившем в Тюмени чемпионате Европы, выиграв гонку в сингл-миксте. Два года спустя она завоевала серебро ЧЕ в смешанной эстафете и бронзу — в индивидуальной гонке, а в 2020 году — ещё раз серебро ЧЕ в смешанной эстафете.

Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020