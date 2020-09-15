Виктор Майгуров объявил о погашении большей части долга СБР перед IBU

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как прошла онлайн-конференция рабочей группы по восстановлению статуса организации в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«Могу сказать, что большая часть имеющегося на сегодняшний день долга погашена. Сложность ситуации в том, что окончательная величина долга СБР не может быть зафиксирована до тех пор, пока не закончено антидопинговое расследование, касающееся наших спортсменов. По сути, на нас лежат юридические издержки IBU по этому процессу. Продолжается расследование – растут издержки.

Встреча заняла не больше 40 минут. Кроме представления новых членов рабочей группы обсудили три темы: долг СБР перед IBU, статус РУСАДА, а также реализацию антидопинговой программы СБР. Остальные девять пунктов дорожной карты по восстановлению статуса СБР сегодня не затрагивались», — приводятся слова Майгурова на официальном сайте СБР.

Напомним, в декабре 2017 года IBU ограничил СБР в правах. Россия продолжила заявлять биатлонистов на соревнования, но лишилась возможности выдвигать кандидатов на руководящие посты IBU и претендовать на проведение международных соревнований. СБР необходимо выполнить 12 критериев для восстановления, среди которых есть и финансовые обязательства. В июле глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что при экс-президенте СБР Владимире Драчёве из 12 критериев было выполнено 10.