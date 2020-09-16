СБР с намёком поздравил Антона Шипулина с рождением третьего ребёнка

Союз биатлонистов России (СБР) в шутливой форме поздравил бывшего биатлониста, а ныне депутата Госдумы РФ Антона Шипулина с рождением третьего ребёнка. В организации намекнули, что теперь Шипулину имеет смысл попытаться стать отцом в четвёртый раз, и тогда, если его супруга родит девочку, сборная России получит состав на смешанную эстафету.

Напомним, это третий ребёнок в семье Антона и Луизы Шипулиных. Они воспитывают сына Дмитрия, который родился в декабре 2015 года, и дочь Миру, родившуюся в феврале 2019 года.

«Поздравляем Антона Шипулина с рождением третьего ребёнка! Желаем Максиму Антоновичу (3398 г, 51 см) и его родителям крепкого здоровья. Антону теперь вполне можно задуматься о воспитании четвёрки на смешанную эстафету», — отмечается в сообщении в «твиттере» СБР.

33-летний Шипулин — бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира.