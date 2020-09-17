Губерниев отреагировал на новость о задержании Кравцова

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов, который с 2009 года является начальником Центра спортивной подготовки сборных команд России, задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере.

«Александр Кравцов несколько лет руководил российским биатлоном и производил впечатление человека, у которого всё было и будет хорошо...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в основу уголовного дела легли материалы нескольких проверок. По версии следствия, в период с мая 2014 года по июль 2017 года на должности аналитиков комплексной научной группы были назначены шесть человек, на должность спортсмена-инструктора российской сборной по лыжным гонкам – один человек. Однако фактически они не работали на своих должностях, хотя получали зарплату. Сумма ущерба составила 14,45 млн рублей.