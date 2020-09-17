Каминский: со спортсменами неплохо друг друга узнали, но недопонимание всё же остаётся

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский рассказал, как прошёл сбор команды на Сёминском перевале.
«Что чаще использовал – кнут или пряник? Честно говоря, эти средства в арсенале тренера должны быть постоянно. Конечно, я для ребят до сих пор ещё человек новый. Несмотря на то что уже неплохо друг друга узнали, некоторые личностные моменты в отношениях всё же остаются, есть недосказанности и недопонимание. Но это процесс перманентный.
Я стараюсь работать по принципу великого футбольного наставника Бориса Аркадьева: тренер должен быть доступен всегда. Пусть подходят все спортсмены. Но некоторые из них не делают этого, не хотят обращаться с мелкими, как им кажется, проблемами. Это неправильно. В целом же ребята понимают, что именно мы делаем и зачем», — приводит слова Каминского пресс-служба СБР.
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