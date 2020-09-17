Российская биатлонистка Светлана Миронова оценила свою готовность к летнему чемпионату России.

«В целом я справляюсь со всеми нагрузками, поэтому могу охарактеризовать своё состояние как хорошее. Но в полной мере оценю форму уже в процессе стартов. Никаких проблем не было на протяжении всей работы. Я справлялась с нагрузками.



Когда мы приехали в Тюмень, здесь было очень тепло, стояла прекрасная погода, но сейчас начались осадки. Наверное, будет сложно бежать под дождём, ведь здесь крутые спуски и это чревато травмами, но надеюсь, что всё пройдёт хорошо.



Это завершающая часть нашей летней подготовки, переходящей в зимний тренировочный процесс, в сезон. Поэтому на чемпионате России оценим своё состояние, посмотрим, как мы смогли подтянуть стрелковые навыки и соотнести их с лыжной подготовкой», — приводит слова Мироновой «Тюменская арена».