В приёмной Кравцова опровергли информацию о его задержании

Информация о проведении обысков в Центре спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России Министерства спорта РФ и задержании начальника ЦСП Александра Кравцова является ложной, организация работает в обычном режиме. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Ранее о задержании Кравцова, который с 2014 по 2018 год возглавлял Союз биатлонистов России (СБР), сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачёва.

«Это ложная информация, мы работаем в штатном режиме», — сообщили в приёмной чиновника.

Был задан вопрос, находится ли Кравцов на рабочем месте.

«Сейчас идёт совещание», — получен ответ.

Ранее сообщалось, что в основу уголовного дела легли материалы нескольких проверок. По версии следствия, в период с мая 2014 года по июль 2017 года на должности аналитиков комплексной научной группы были назначены шесть человек, на должность спортсмена-инструктора российской сборной по лыжным гонкам – один человек. Однако фактически они не работали на своих должностях, хотя получали зарплату. Сумма ущерба составила 14,45 млн рублей.