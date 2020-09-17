Кугаевский: серьёзных жалоб на здоровье у Логинова нет, но есть мелкие нюансы

Главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский рассказал о физической форме Александра Логинова перед началом сезона.

«Оценить физическую форму на сегодняшний день не представляется возможным, поскольку он тестирование не проводил с остальными спортсменами сборной страны. Сами знаете, что Александр провёл сбор в Заводоуковске с командой Тюменской области. Тренировался по своей программе. Также трудился в Сочи. И, в общем, прибыл сюда в таком состоянии, которое трудно оценить. В принципе, серьёзных жалоб на здоровье у него нет. Есть мелкие нюансы, которые он пытается решать в плане подводки к соревнованиям.



Александр считает, что на процентов 80 удалось сделать работу. Потому что сами понимаете, когда есть определённые планы, задачи, которые выставляешь себе ещё в марте и апреле, их можно соблюсти только при идеальных условиях, когда твои желания совпадают с возможностями. Кому-то удалось лучше подготовиться. Кто-то больше сделал работы на выездах, на сборах. Кто-то сделал больше работы дома. То есть только зима сможет показать, в каком состоянии находится спортсмен», — приводит слова Кугаевского «Тюменская арена».