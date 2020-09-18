Биатлонистка Казакевич — о гонках в Тюмени: а что тут творится зимой на чемпионате страны!
Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала, как проходит процесс подготовки к сезону-2020/2021.
«Состояние рабочее. Идёт подготовка к зимнему сезону. Впереди у нас ещё два больших тренировочных блока. Предстоящий чемпионат страны рассматриваем как контрольные старты. Ощутим соревновательную атмосферу. Особенно приятно, что это произойдёт в Тюмени. Очень соскучились по «Жемчужине Сибири».
Помню, два года назад в Тюмени проходил летний чемпионат России, и даже тогда приехали болельщики. Ощущалась их поддержка. А что тут творится зимой на чемпионате страны — такого на внутренних стартах я нигде не видела. Было круто! Но я слышала, что будут телевизионные трансляции. Это здорово!» — приводит её слова «Тюменская арена».
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