Биатлонистка Казакевич — о гонках в Тюмени: а что тут творится зимой на чемпионате страны!

Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала, как проходит процесс подготовки к сезону-2020/2021.

«Состояние рабочее. Идёт подготовка к зимнему сезону. Впереди у нас ещё два больших тренировочных блока. Предстоящий чемпионат страны рассматриваем как контрольные старты. Ощутим соревновательную атмосферу. Особенно приятно, что это произойдёт в Тюмени. Очень соскучились по «Жемчужине Сибири».

Помню, два года назад в Тюмени проходил летний чемпионат России, и даже тогда приехали болельщики. Ощущалась их поддержка. А что тут творится зимой на чемпионате страны — такого на внутренних стартах я нигде не видела. Было круто! Но я слышала, что будут телевизионные трансляции. Это здорово!» — приводит её слова «Тюменская арена».