Два французских биатлониста заразились коронавирусом

Французские биатлонисты Гилонне Гигонна и Фабьен Клод сдали тесты на коронавирус, которые оказались положительными.

«ПЦР-тесты на Covid-19, взятые у биатлонистов сборной Франции, выявили два положительных случая: у Гилонне Гигонна и Фабьена Клода.

Они соблюдают необходимый медицинский протокол и не будут участвовать в национальных соревнованиях, которые пройдут в эти выходные в Ла Фекла», – говорится в сообщении Федерации лыжных видов спорта Франции в «Твиттере».

«Этот чемпионат Франции без меня. Спасибо за поддержку, будьте уверены, я в порядке. Потребуется немного терпения, но общее самочувствие хорошее. Не буду скрывать, было бы здорово, если бы сопутствующая мышечная усталость исчезла к зиме. Хороших гонок, ребята», – написал Клод на своей странице в «Инстаграме».