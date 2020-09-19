Сливко — о золоте чемпионата России: нереально! Наконец я стала первой!

Биатлонистка из Тюменской области Виктория Сливко поделилась эмоциями от победы в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России по биатлону.
«Это что-то нереальное. Рада, что получилось выиграть — в прошлом году была второй. Интересно, что я была шестой, пятой, четвёртой, второй — и вот, наконец, выиграла. Последний круг был очень напряжённым, тем более стрельба.
Очень помогло, что на последний круг я ушла с Мироновой. Понимала, что Света будет выдавать максимальный круг, а мне нужно было потерпеть. Постепенно накатывали друг на друга.
Вчера даже не ощущала, что будут какие-то старты, ещё и чемпионат России… Теперь же такое начало — круто продолжить выступления на чемпионате России с таким настроением», — сказала Сливко в интервью после гонки.
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