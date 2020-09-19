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Матвей Елисеев не исключает, что переболел коронавирусом

Матвей Елисеев не исключает, что переболел коронавирусом
Биатлон / Летний биатлон 0

Бронзовый призёр чемпионата мира член сборной России по биатлону Матвей Елисеев рассказал о проблемах со здоровьем, с которыми он столкнулся в межсезонье.

«Весной было понимание, что действие ограничений не должно затянуться надолго. Получилось
даже дольше, чем ожидалось. Самая безумная история за это время? Период, когда потерял
возможность чувствовать запахи, было не очень приятно. Скорее всего, переболел, но
точно не знаю, потому что не сдавал тест на антитела — не хочется лишний раз мотаться по
медицинским учреждениям.

При этом мазок методом ПЦР ничего не показал, он был взят вскоре после потери обоняния.
Произошло это в апреле-мае, недели через две после возвращения из Финляндии. Думаю, это
COVID-19, с подобными симптомами раньше не сталкивался. Опредёленно, зараза есть, но насколько объективно нам всё показывают, не могу сказать", — приводит слова Елисеева ТАСС.

Сучилов выиграл индивидуальную гонку на летнем чемпионате России, Елисеев — второй
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