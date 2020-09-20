Виктор Майгуров: выплаты IBU будут продолжаться, пока будет идти расследование

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров подтвердил информацию, что СБР закрыл большую часть долга перед Международным Союзом биатлонистов (IBU).



«Да, это действительно так. Единственное, что наши долги по выплатам будут продолжаться, пока будет идти расследование в отношении российских биатлонистов. Потому что первый пункт критерия по нашему восстановлению гласит о том, что СБР покроет все расходы, связанные с проведением расследования по докладу Макларена в отношении наших спортсменов. Расследование ещё не завершено, и судебные дела не завершены, и мы вынуждены оплачивать эти расходы, которые несёт IBU. Это негосударственные средства. Давайте не будем вдаваться в детали», — приводит слова Майгурова «Тюменская арена».

Виктор Майгуров объявил о погашении большей части долга СБР перед IBU