Светлана Миронова: сама не поняла, почему ошиблась в стрельбе

Бронзовый призёр индивидуальной гонки на чемпионате России по летнему биатлону Светлана Миронова рассказала, как проходила гонка. Миронова, допустив три промаха, на финише уступила победительнице старта Виктории Сливко одну минуту.

«Гонка была достаточно непростая. Нам повезло с погодой, с тем, что не было дождя и асфальт оказался сухой. Со стрельбой всё складывалось неплохо до третьего рубежа, где я промазала два раза. Честно говоря, сама не поняла, почему я ошиблась. По ощущениям, всё должно было быть хорошо. Поговорим с тренерами по стрельбе, куда были промахи, потому что я смотрела на свою установку и не понимала, почему она не закрылась.

После финиша Вика Сливко сказала, что ей повезло, что мы пересеклись с ней и она продержалась за мной. Я билась по максимуму и отдала всё, что было. Завтра день отдыха. Я надеюсь, что восстановлюсь и с новыми силами пойду в следующие гонки», — приводит слова Мироновой «Тюменская арена».