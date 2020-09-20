Глава СБР Майгуров предложил изменить структуру организации

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров предложил изменить структуру организации и упразднить совет СБР.
«Считаю, в нынешнем виде совет исчерпал себя. На заседании я внёс на рассмотрение его членов предложение в будущем изменить структуру Союза биатлонистов России, упразднив совет как орган. Взамен внести изменения в устав СБР, чтобы проводить конференцию не раз в четыре года, а раз в два. Каждые два года она будет отчётной, а каждые четыре года – выборной. Что это нам даст? Конференция – высший руководящий орган СБР, который обличён властью решать любые вопросы деятельности СБР.
Упраздняя совет, мы, с одной стороны, повысим уровень всех руководителей региональных федераций, которые, как правило, одновременно являются делегатами конференции. С другой, согласно уставу, члены совета избираются на четыре года и никто не имеет права их заменить, даже если кто-то не может приехать на заседание совета – как, например, сегодня, когда мы едва набрали кворум. На конференцию же региональное отделение всегда может послать любого своего делегата, тем самым представительство всех федераций и их непосредственное участие в деятельности СБР будет максимальным», — цитирует Майгурова официальный сайт СБР.
- 20 сентября 2020
-
11:45
-
11:33
-
00:10
-
00:01
- 19 сентября 2020
-
17:51
-
14:05
-
13:08
-
12:32
-
10:29
-
10:04
-
00:33
- 18 сентября 2020
-
23:16
-
20:22
-
19:15
-
17:12
-
16:30
- 17 сентября 2020
-
16:25
-
16:01
-
15:26
-
15:10
-
13:52
-
13:52
-
12:31
-
11:39
-
11:30
-
11:21
-
10:44
- 16 сентября 2020
-
12:49
-
11:55
-
09:20
- 15 сентября 2020
-
20:09
-
17:16
-
16:02
-
11:18
-
10:01