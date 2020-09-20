Глава СБР Майгуров предложил изменить структуру организации

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров предложил изменить структуру организации и упразднить совет СБР.



«Считаю, в нынешнем виде совет исчерпал себя. На заседании я внёс на рассмотрение его членов предложение в будущем изменить структуру Союза биатлонистов России, упразднив совет как орган. Взамен внести изменения в устав СБР, чтобы проводить конференцию не раз в четыре года, а раз в два. Каждые два года она будет отчётной, а каждые четыре года – выборной. Что это нам даст? Конференция – высший руководящий орган СБР, который обличён властью решать любые вопросы деятельности СБР.



Упраздняя совет, мы, с одной стороны, повысим уровень всех руководителей региональных федераций, которые, как правило, одновременно являются делегатами конференции. С другой, согласно уставу, члены совета избираются на четыре года и никто не имеет права их заменить, даже если кто-то не может приехать на заседание совета – как, например, сегодня, когда мы едва набрали кворум. На конференцию же региональное отделение всегда может послать любого своего делегата, тем самым представительство всех федераций и их непосредственное участие в деятельности СБР будет максимальным», — цитирует Майгурова официальный сайт СБР.