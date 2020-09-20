Президент Федерации биатлона Иркутской области Еслев избран председателем совета СБР
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил об избрании нового председателя совета СБР. Им стал президент Федерации биатлона Иркутской области Александр Еслев. Решение было принято в ходе заседания совета СБР, которое состоялось в Тюмени.
«Возможно, Александр Иванович известен не многим болельщикам, но, как президент региональной федерации, он всегда активно участвовал в деятельности Союза биатлонистов России – во время проведения конференций, в работе с уставом, на заседаниях тренерского совета. Наверное, поэтому его сегодня поддержало подавляющее большинство членов совета. Предлагались и иные кандидатуры, но все другие кандидаты взяли самоотвод», — цитирует Майгурова официальный сайт СБР.
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