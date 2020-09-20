Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Президент Федерации биатлона Иркутской области Еслев избран председателем совета СБР

Президент Федерации биатлона Иркутской области Еслев избран председателем совета СБР
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил об избрании нового председателя совета СБР. Им стал президент Федерации биатлона Иркутской области Александр Еслев. Решение было принято в ходе заседания совета СБР, которое состоялось в Тюмени.

«Возможно, Александр Иванович известен не многим болельщикам, но, как президент региональной федерации, он всегда активно участвовал в деятельности Союза биатлонистов России – во время проведения конференций, в работе с уставом, на заседаниях тренерского совета. Наверное, поэтому его сегодня поддержало подавляющее большинство членов совета. Предлагались и иные кандидатуры, но все другие кандидаты взяли самоотвод», — цитирует Майгурова официальный сайт СБР.

Глава СБР Майгуров предложил изменить структуру организации
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020