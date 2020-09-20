Брагин сменил Редькина во главе тренерского совета СБР

Владимир Брагин сменил Евгения Редькина во главе тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР). Выборы прошли в Тюмени, где проходит летний чемпионат России. Редькин возглавлял тренерский совет чуть больше года – с июня 2019-го, когда был выбран вместо Максима Кугаевского.

Брагин – бывший тренер резервной сборной России. Он работал с такими биатлонистами, как Семён Сучилов, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Кирилл Стрельцов и Никита Поршнев. Сейчас они привлекаются в основу сборной России, хотя пока не добились высоких результатов на Кубке мира.

Долгое время Брагин возглавлял команду Ханты-Мансийского автономного округа, которой сейчас руководит Редькин.

Тренерский совет, в частности, определяет критерии отбора российских биатлонистов на международные соревнования.