Тренерский совет одобрил критерии отбора в сборную России по биатлону на этапы Кубка мира

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) одобрил критерии отбора в сборную России на этапы Кубка мира и Кубка IBU, сообщает пресс-служба СБР.
— На 1-4-й этапы Кубка мира состав участников формируется из числа спортсменов, находящихся в данный момент на централизованной подготовке (Логинов, Елисеев, Халили, Куклина и Юрлова-Перхт тоже в этом перечне).
— На 5-7-й этапы Кубка мира в состав команды включаются спортсмены, выполнившие квалификацию: 4 мужчины и 4 женщины – решением тренерского штаба по итогам выступления на декабрьских этапах Кубка мира. 1 мужчина и 1 женщина – по итогам выступления на этапах Кубка мира, чемпионате и Кубке России («Ижевская винтовка»). 1 мужчина и 1 женщина занимающие первое место в рейтинге Кубка России после 4-5 этапа Кубка России. Ещё по одному участнику будет отобрано на основании подсчёта очков, набранных на чемпионате и Кубке России.
— На 8-9-й этапы Кубка мира спортсмены включаются решением тренерского штаба с учётом выступления на этапах Кубка мира и Кубка IBU.
— Аналогично отбираются и участники чемпионата мира в Поклюке.
— На заключительный этап Кубка мира по 6 спортсменов отправляется решением тренерского штаба. 2 мужчины и 2 женщины добавляются к ним из числа топ-10 общего зачёта Кубка IBU.
Эти критерии переданы на утверждение правлению СБР.
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