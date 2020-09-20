Тренерский совет одобрил критерии отбора в сборную России по биатлону на этапы Кубка мира

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) одобрил критерии отбора в сборную России на этапы Кубка мира и Кубка IBU, сообщает пресс-служба СБР.



— На 1-4-й этапы Кубка мира состав участников формируется из числа спортсменов, находящихся в данный момент на централизованной подготовке (Логинов, Елисеев, Халили, Куклина и Юрлова-Перхт тоже в этом перечне).



— На 5-7-й этапы Кубка мира в состав команды включаются спортсмены, выполнившие квалификацию: 4 мужчины и 4 женщины – решением тренерского штаба по итогам выступления на декабрьских этапах Кубка мира. 1 мужчина и 1 женщина – по итогам выступления на этапах Кубка мира, чемпионате и Кубке России («Ижевская винтовка»). 1 мужчина и 1 женщина занимающие первое место в рейтинге Кубка России после 4-5 этапа Кубка России. Ещё по одному участнику будет отобрано на основании подсчёта очков, набранных на чемпионате и Кубке России.

— На 8-9-й этапы Кубка мира спортсмены включаются решением тренерского штаба с учётом выступления на этапах Кубка мира и Кубка IBU.



— Аналогично отбираются и участники чемпионата мира в Поклюке.



— На заключительный этап Кубка мира по 6 спортсменов отправляется решением тренерского штаба. 2 мужчины и 2 женщины добавляются к ним из числа топ-10 общего зачёта Кубка IBU.



Эти критерии переданы на утверждение правлению СБР.