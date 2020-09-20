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Антон Шипулин: быть многодетным отцом — просто фантастика

Антон Шипулин: быть многодетным отцом — просто фантастика
Биатлон / Чемпионат России 0

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2010, многократный медалист чемпионатов мира и Европы по биатлону Антон Шипулин сообщил, что забрал из роддома жену и третьего ребёнка.

«Состояние абсолютного счастья! Добро пожаловать домой, сын!

Благодарю коллектив «Парацельса», который помог нашему сыну появиться на свет. Вы большие профессионалы своего дела.

Быть отцом — непередаваемо крутое чувство, скажу я вам, а быть многодетным отцом — просто фантастика. Надеюсь, нам удастся вырастить наших детей добрыми, отзывчивыми, честными и справедливыми! Уверен, с тобой, Луиза, всё получится!» — написал Шипулин на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Антона Шипулина в «Инстаграме».

15 сентября в семье Шипулиных появился на свет третий ребёнок, которого назвали Максимом. Антон и Луиза уже воспитывают пятилетнего Дмитрия и полуторагодовалую Миру.

Антон Шипулин: для меня статус отца намного выше и лучше, чем статус чемпиона!
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