Биатлонистка Кристина Резцова объявила о беременности и пропуске сезона

Биатлонистка сборной России Кристина Резцова заявила, что пропустит сезон-2020/2021 по причине беременности. Кристина — одна из дочерей трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

Изначально планировалось, что 24-летняя Резцова примет участие во всех гонках чемпионата России по летнему биатлону, который в эти дни проходит в Тюмени.

«У меня случилось замечательное событие в жизни. Надеюсь, что большинство людей за меня порадуется, что меня не будет в этом сезоне: я ухожу в декрет.

До сегодняшнего дня тренировалась и буду продолжать пока работать. После определённого времени я планирую вернуться в спорт и показать, что стала сильнее. Получаю удовольствие от того, что происходит со мной. Не расстраиваюсь от того, что гонки предстоящего сезона пройдут мимо меня», — цитирует спортсменку «Матч ТВ».