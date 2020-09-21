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Лариса Куклина пропустит оставшиеся гонки летнего чемпионата России

Лариса Куклина пропустит оставшиеся гонки летнего чемпионата России
Биатлон / Летний биатлон 0

Российская биатлонистка Лариса Куклина пропустит оставшиеся гонки летнего чемпионата России из-за проблем со здоровьем, сообщил муж и персональный тренер спортсменки Михаил Куклин.

«Лариса чуть-чуть приболела, появилось небольшое недомогание. Сначала пропустили первый старт, чтобы оценить состояние здоровья, а получается так, что, скорее всего, придется пропустить соревнование полностью. Куклина рассчитывала выступить на летнем чемпионате России, поэтому расстроилась. До зимы спортсменка будет работать с национальной командой», — приводит слова Куклина «Матч ТВ».

Лариса Куклина тренируется со сборной России с начала сентября. До этого биатлонистка практиковалась индивидуально.

Сегодня, 21 сентября, в Тюмени пройдут две спринтерские гонки. Биатлонистки стартовали в 9:00 мск.

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