Александр Логинов снялся со спринта на чемпионате России по летнему биатлону
Чемпион мира по биатлону Александр Логинов не примет участия в спринтерской гонке на летнем чемпионате России. Об этом рассказал личный тренер спортсмена Александр Касперович.
В минувшие выходные Логинов пропустил индивидуальную гонку. Причиной снятия спортсмена стали болевые ощущения в локте. Их Логинов начал испытывать при подготовке к соревнованиям.
«Вчера Александр после тренировки принял решение не бежать спринт, локоть всё ещё беспокоит. Ситуация напоминает ту, что была перед началом прошлого сезона, когда у него была схожая проблема. Он всё ещё рассчитывает выступить в эстафете, но это под большим вопросом», — приводит слова Касперовича ТАСС.
Спринтерская гонка состоится сегодня, 21 сентября.
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