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Александр Логинов снялся со спринта на чемпионате России по летнему биатлону

Александр Логинов снялся со спринта на чемпионате России по летнему биатлону
Биатлон / Летний биатлон 0

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов не примет участия в спринтерской гонке на летнем чемпионате России. Об этом рассказал личный тренер спортсмена Александр Касперович.

В минувшие выходные Логинов пропустил индивидуальную гонку. Причиной снятия спортсмена стали болевые ощущения в локте. Их Логинов начал испытывать при подготовке к соревнованиям.

«Вчера Александр после тренировки принял решение не бежать спринт, локоть всё ещё беспокоит. Ситуация напоминает ту, что была перед началом прошлого сезона, когда у него была схожая проблема. Он всё ещё рассчитывает выступить в эстафете, но это под большим вопросом», — приводит слова Касперовича ТАСС.

Спринтерская гонка состоится сегодня, 21 сентября.

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