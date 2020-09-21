Анфиса Резцова: Кристина родит и будет на зубах идти к Олимпиаде

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что её дочь, биатлонистка сборной России Кристина Резцова, после рождения ребёнка сможет выступить на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Даже хорошо, что это произошло сейчас, когда до сих пор непонятно, как сложится этот сезон. Она родит и дальше будет упорно готовиться, в том числе к Олимпиаде. Думаю, она успеет вернуться и на зубах идти к этой цели», — приводит слова Резцовой ТАСС.

Недавно Кристина объявила, что пропустит биатлонный сезон-2020/2021 из-за беременности. Изначально планировалось, что 24-летняя Резцова примет участие во всех гонках чемпионата России по летнему биатлону, который в эти дни проходит в Тюмени.