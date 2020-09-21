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Глазырина прокомментировала победу в спринте на ЧР по летнему биатлону

Глазырина прокомментировала победу в спринте на ЧР по летнему биатлону
Биатлон / Летний биатлон 0

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина прокомментировала победу, которую ей удалось одержать в спринтерской гонке чемпионата России по летнему биатлону.

«Сделала ставку на стрельбу, и у меня это получилось на все сто процентов. Очень счастлива, что добралась до первого места.

Первая гонка далась тяжелее, а спринт — это более быстрый старт. Но я не так быстро стреляла, есть в чём прибавлять. Третий круг получился очень тяжёлым, не буду это скрывать. Я старалась сама прибавлять, хоть тренеры и подгоняли. Доставала последние силы из себя», — рассказала спортсменка в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, второе в спринтерской гонке заняла Светлана Миронова, а третьей финишировала Евгения Павлова.

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