Глазырина прокомментировала победу в спринте на ЧР по летнему биатлону

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина прокомментировала победу, которую ей удалось одержать в спринтерской гонке чемпионата России по летнему биатлону.

«Сделала ставку на стрельбу, и у меня это получилось на все сто процентов. Очень счастлива, что добралась до первого места.

Первая гонка далась тяжелее, а спринт — это более быстрый старт. Но я не так быстро стреляла, есть в чём прибавлять. Третий круг получился очень тяжёлым, не буду это скрывать. Я старалась сама прибавлять, хоть тренеры и подгоняли. Доставала последние силы из себя», — рассказала спортсменка в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, второе в спринтерской гонке заняла Светлана Миронова, а третьей финишировала Евгения Павлова.