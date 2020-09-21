Александр Логинов снялся с чемпионата России по летнему биатлону

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов не примет участия в гонках на летнем чемпионате России. Об этом рассказал известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.

«Александр Логинов не выступит на летнем чемпионате России по биатлону в Тюмени! Накануне попробовал, потренировался, но травмированный локоть дал о себе знать! Рисковать нет смысла, Саше – здоровья!» — написал Губерниев в своём «телеграме».

Напомним, ранее личный тренер Логинова Александр Касперович прокомментировал проблемы подопечного с локтем.

«Вчера Александр после тренировки принял решение не бежать спринт, локоть всё ещё беспокоит. Ситуация напоминает ту, что была перед началом прошлого сезона, когда у него была схожая проблема», — сказал он.