Александр Логинов снялся с чемпионата России по летнему биатлону
Чемпион мира по биатлону Александр Логинов не примет участия в гонках на летнем чемпионате России. Об этом рассказал известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.
«Александр Логинов не выступит на летнем чемпионате России по биатлону в Тюмени! Накануне попробовал, потренировался, но травмированный локоть дал о себе знать! Рисковать нет смысла, Саше – здоровья!» — написал Губерниев в своём «телеграме».
Напомним, ранее личный тренер Логинова Александр Касперович прокомментировал проблемы подопечного с локтем.
«Вчера Александр после тренировки принял решение не бежать спринт, локоть всё ещё беспокоит. Ситуация напоминает ту, что была перед началом прошлого сезона, когда у него была схожая проблема», — сказал он.
Александр Логинов снялся со спринта на чемпионате России по летнему биатлону
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