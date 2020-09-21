Польховский прокомментировал второй результат Мироновой в спринте

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал отставание Светланы Мироновой от Екатерины Глазыриной в спринтерской гонке летнего чемпионата России. Напомним, Глазырина одержала победу с чистой стрельбой, а Миронова допустила один промах и стала второй с отставанием в 1,9 секунды.

«Была очень упорная борьба, что радует. Есть конкуренция в нашей женской сборной. При грамотной работе можем значительно прибавить.

Удивлён ли, что Миронова проиграла на последнем круге? Катя Глазырина тоже довольно быстрая спортсменка и к тому же имеет большой соревновательный опыт. Возрастная спортсменка? Это же хорошо, что молодёжи есть на кого смотреть. Есть куда стремиться.

Предварительные итоги чемпионата для женщин? Прежде всего Глазырина и Миронова показали стабильность. На данном этапе уже появились лидеры. Хорошо проявляет себя Казакевич, но есть проблемы со стрельбой. Остальным девчонкам тоже есть над чем поработать», — сказал Польховский в эфире телеканала «Матч ТВ».